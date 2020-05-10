تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن رابطة الليغا حددت الـ12 من شهر يونيو القادم، موعدا مبدئيا لعودة المنافسة بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رابطة الليغا عازمة على عودة واستكمال منافسات الموسم الحالي 2019-2020 من مسابقة الدوري.

وأشارت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسبانية، أخطرت الأندية بأن استكمال منافسات الليغا سيكون في الـ12 من شهر يونيو القادم، على أن تقام المواجهات أيام الجمعة والسبت والأحد بشكل طبيعي.

على أن تستمر المنافسات في شهري يونيو ويوليو.

🚨BREAKING🚨 LaLiga confirms 5 unamed players diagnosed with COVID-19 pic.twitter.com/6t9pJfGyDB — Footpod Sombrero Bulletin (@FootPodNewsRoom) May 10, 2020

إقرأ المزيد

وأعلنت رابطة الليغا في وقت سابق من اليوم ثبوت إصابة 5 لاعبين في دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية بفيروس "كوفيد-19".

وتوقف الدوري الإسباني في شهر مارس الماضي، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت البلاد، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: "وكالات"