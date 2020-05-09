إصابة صاحب أجمل هدف في تاريخ كأس العالم بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن لاعب كرة القدم المكسيكي السابق، مانويل نيغريتي البالغ 61 عاما، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي حتى يتعافى من المرض.

وكتب نيغريتي عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أود أن أعلن أن نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له جاء إيجابيا. أنا في حالة جيدة في المنزل وأتبع التوصيات الطبية".

Quiero compartirles que di positivo a la prueba de #Covid19. Me encuentro bien, en casa, siguiendo las recomendaciones médicas, pendiente del trabajo en la alcaldía y en constante comunicación con mi equipo de trabajo.#QuedateEnCasa — ManuelNegreteA_22 (@manuelnegretea) May 7, 2020

يذكر أن هدف نيغريتي الذي سجله في شباك بلغاريا ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال المكسيك عام 1986 (انتهت المباراة بهدفين نظيفين) اختير أجمل هدف في تاريخ كأس العالم حسب استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وبدأ نيغريتي مشواره الاحترافي في كرة القدم عام 1979 مع فريق بوماس أونام المكسيكي ثم لعب في صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي وخيخون الإسباني قبل أن يعود ليلعب مع عدة أندية مكسيكية.

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Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán ( Ciudad de México) y autor de uno de los goles más bello del Mundial México 86, dió positivo a la prueba de coronavirus

COVID19. pic.twitter.com/bz1FLqwneo — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) May 7, 2020

I missed the anniversary last week of Manuel Negrete’s goal vs Bulgaria at Mexico 86.



So here it is. In all it’s scissorbastard glory. Enjoy.pic.twitter.com/3UL2wDTv6o — Proper Football (@sid_lambert) June 18, 2019

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المصدر: وكالات