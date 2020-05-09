النادي الذي أذاق ليفربول الهزيمة الأولى هذا الموسم في "البريميرليغ" يعارض اللعب في ملاعب محايدة

أعلن سكوت دوكسبري الرئيس التنفيذي لنادي واتفورد الإنجليزي أنه يعارض فكرة إقامة مباريات ما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ملاعب محايدة لأنها ستكون غير عادلة.

وحسب خطة استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فإن المباريات ستبدأ في يونيو المقبل بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية خلف أبواب مغلقة ودون جمهور في ملاعب محايدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول دوكسبري إن ستة أندية على الأقل تعارض فكرة اللعب في ملاعب محايدة بينما يتعين موافقة 14 من أندية البطولة (20 فريقا) لقبول المقترح.

Chairman's Statement 📝



Scott Duxbury sets out #watfordfc's position on Project Restart... — Watford Football Club (@WatfordFC) May 9, 2020

يذكر أن واتفورد حقق مفاجأة كبيرة بتغلبه على ضيفه ليفربول المتصدر بثلاثية نظيفة في الـ29 من فبراير ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت الهزيمة، هي الأولى "للريدز" في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز في 26 مباراة وتعادل مرة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

#WATLIV What in the world!! Did Liverpool go to sleep or something? Remember Man Utd beat this Watford side 3-0. Lets go Watford!! pic.twitter.com/eUltknS8xm — Ali Zidan (@ZIDANali007) February 29, 2020

إقرأ المزيد

ويحتل واتفورد المركز الـ17 بين فرق "البريميرليغ" متقدما بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت عن دوكسبري قوله: "أبلغونا أنه لا يمكننا خوض مبارياتنا المتبقية على أرضنا في ملعبنا فيكاريدج رود وبالتالي الحرمان من مزايا ذلك".

وأضاف: "ومع كل هذه التنازلات والمخاطر الصحية يطلبون منا إكمال بطولة لا تمت بأي صلة لتلك التي بدأناها وهو ما قد ينهي وجود فريق صغير مثل واتفورد في الدوري الممتاز. فهل هذا عدل؟ وهل هذا له علاقة بالنزاهة الرياضية؟ بالتأكيد لا".

وأردف دوكسبري: "المنتقدون سيقولون إن موقفي نابع من مصالح شخصية وهم في ذلك على صواب تماما. واجبي هو حماية النادي الذي أنتمي إليه والعاملين به الذين عمل بعضهم معه طوال أكثر من 20 عاما ووهبوا حياتهم له".

المصدر: رويترز+ وكالات