رغم التوقف.. ميسي وبنزيما يقودان التشكيل المثالي للموسم

أعلنت شركة EA Sports المنتجة للعبة "فيفا" الإلكترونية، الجمعة، فريق الموسم حتى الجولة الـ27 للدوري الإسباني (2019/2020).

وفي ظل توقف الموسم الحالي، منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، أصدرت شركة الألعاب الإلكترونية التشكيل المثالي في هذا التوقيت، قبل استكمال البطولة، بعد أن اعتادت الشركة، إصدار تشكيل كل دوري حاصلة على حقوقه، بنهاية الموسم.

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وتواجد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على رأس التشكيل، الذي ضم أيضا عددا من لاعبي ريال مدريد، من بينهم كريم بنزيما.



ويملك ميسي أعلى بطاقة في تشكيل هذا الموسم (99)، ومن بعده الثلاثي لويس سواريز، وفاران، وبنزيما، بنفس البطاقة (97).



وجاء التشكيل، بحسب ترتيب أصحاب البطاقات الأعلى، كالتالي:



1- ليونيل ميسي (برشلونة - بطاقة 99)



2- لويس سواريز (برشلونة - بطاقة 97)



3- رافائيل فاران (ريال مدريد - بطاقة 97)



4- كريم بنزيما (ريال مدريد - بطاقة 97)



5- أنطوان غريزمان (برشلونة - بطاقة 96)



6- سيرخيو راموس (ريال مدريد - بطاقة 96)



7- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - بطاقة 96)



8- توني كروس (ريال مدريد - بطاقة 96)



9- نبيل فقير (ريال بيتيس - بطاقة 96)



10- مارك تير شتيغن (برشلونة - بطاقة 95)



11- سانتي كازورلا (فياريال - بطاقة 94)



12- داني كارفاخال (ريال مدريد - بطاقة 94)



13- فرينكي دي يونغ (برشلونة - بطاقة 94)



14- جيرارد مورينو (فياريال - بطاقة 93)



15- داني باريخو (فالنسيا - بطاقة 93)



16- مارتن أوديغارد (ريال سوسيداد - بطاقة 92)



17- دييغو كارلوس (إشبيلية - بطاقة 91)



18- يوري بيرشيتشي (أتلتيك بلباو - بطاقة 89)



19- لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس - بطاقة 88)



20- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية - بطاقة 88)

المصدر: "وكالات"