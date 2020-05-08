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رسميا.. الدوري التونسي يحدد موعد استئناف المباريات

الرياضة

رسميا.. الدوري التونسي يحدد موعد استئناف المباريات
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، استئناف بطولة الدوري للموسم الحالي خلال شهر أغسطس المقبل بدلا من يونيو كما كان مخططا لذلك.

وذكر في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي، أنه يواجه صعوبة في استكمال بطولة الدوري بشهر يونيو المقبل لعدم عودة الفرق إلى التدريبات حتى الآن لكن البطولة سوف تعود في أغسطس المقبل.

وتابع الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيانه أن بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021 سوف تنطلق في 24 أكتوبر المقبل.

رسميا.. الدوري التونسي يحدد موعد استئناف المباريات
رسميا.. الدوري التونسي يحدد موعد استئناف المباريات
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وأشار الاتحاد إلى أن كل المواعيد المشار إليها تخضع دائما لموافقة مؤسسات الدولة المعنية بضبط السياسة العامة لمجابهة جائحة فيروس كورونا وذلك حسب مقتضيات الظرف الصحي والوبائي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصفاقسي الوصيف بعد خوض 16 جولة من البطولة قبل تجميد النشاط في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" في البلاد. 

المصدر: "وكالات"

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