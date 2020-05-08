بالفيديو.. سون يتفوق على محمد صلاح في تحد خاص بـ"البريمرليغ"

حاز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام، على جائزة جديدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز سون بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث حصد هدف النجم الكوري الجنوبي ضد بيرنلي 28% من الأصوات.

وجاء الهدف عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم توتنهام على ضيفه 2-0 سجلهما هاري كين ولوكاس مورا، إذ وصلت الكرة إلى سون وهو على مشارف منطقة جزاء فريقه، وانطلق بالكرة مسافة 80 مترا دون أن يتمكن أحد من لاعبي الخصم من توقيفه.

وانفرد سون بحارس بيرنلي مسجلا الهدف الثالث، في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 5-0.

And the winner of the Goal of the Season award is...



Son Heung-min's exceptional effort against Burnley in December!



(As voted for by you with 28% of the overall tally.)



Live: https://t.co/QDGhtu7wC2#bbcfootballpic.twitter.com/uxj1HJ6hqo — Match of the Day (@BBCMOTD) May 7, 2020

فيما حل هدف النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضد نيوكاسل بالمركز الثاني بـ23%.

وحصل هدف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أمام نيوكاسل، على المركز الثالث بـ18%.

وشارك سون هذا الموسم في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم لزملائه 8 تمريرات حاسمة.

وتوقفت منافسات "البريمرليغ" منذ مطلع شهر مارس الماضي، إثر تفشي فيروس كورونا، على أن تعود المباريات في وقت لاحق.

المصدر:BBC Sport