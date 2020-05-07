رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الألماني بمباراة "ديربي الرور"

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، أن الموسم سيستأنف في 16 مايو الجاري، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت رابطة الدوري الألماني، أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات.

وستستأنف مباريات "البوندسليغا" بلقاء "ديربي الرور" الشهير بين بوروسيا دورتموند وشالكه في الـ16 من الشهر الجاري ضمن الجولة الـ26.

🗓🚨 The Bundesliga will return on Saturday, May 16th



Borussia Dortmund will face S04 at 9:30 AM ET / 15:30 CEST — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2020

وأكد كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه من المهم بدء المباريات من جديد رغم أن استئناف الموسم لن يكون طبيعيا تماما في غياب الجماهير والقيود الأخرى.

وكان زايفرت يتحدث بعد اجتماع مع أندية الدرجتين الأولى والثانية عقب قرار الحكومة أمس الأربعاء إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الألماني ومنح طوق نجاة للأندية التي تعاني ماليا بشدة.

Saison-Fortsetzung am 16. Mai: Rückkehr von #Bundesliga und 2. Bundesliga startet mit dem 26. Spieltag ➡️ https://t.co/23LPwB13fTpic.twitter.com/IVKqPP89UP — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 7, 2020

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وتتوق رابطة الدوري الألماني لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو، حتى لو بدون جماهير، من أجل الامتثال لشروط التعاقد مع الرعاة ومحطات البث التلفزيوني. وحذرت رابطة الدوري الألماني من أن أي تأجيل إضافي قد "يهدد وجود" بعض الأندية.

وقال زايفرت "الجولة الأخيرة للموسم ستقام في نهاية يونيو" مضيفا أن 27-28 يونيو هو الموعد المرجح.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب كرة القدم حول العالم بحالة جمود.

المصدر: رويترز