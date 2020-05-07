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شاهد.. سواريز يستفز منتقديه ويطالبهم بالصمت

الرياضة

شاهد.. سواريز يستفز منتقديه ويطالبهم بالصمت
AFP MIGUEL RUIZ / FC BARCELONA
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رد الأورغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، على الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، عقب ظهوره في المدينة الرياضية، أثناء إجراء اللاعبين اختبارات فيروس كورونا.

والتقطت صور لسواريز، بدا فيها بوزن زائد ويعاني من بعض الترهلات، بعد غياب لمدة 5 شهور تقريبا بسبب الإصابة، مما أثار موجة من الانتقادات ضده.

ونشرت صوفيا بالبي، زوجة اللاعب الأوروغوياني، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" فيديو للاعب وسط الانتقادات التي كان يتلقاها وهو يداعب كرة القدم في المنزل، دون ارتداء قميص، وعلقت عليه: "كم هو جميل أن تراه مع أكثر شيء يحبه".

واكتفى لويس سواريز بالرد على زوجته من خلال إعادة نشر الفيديو على حسابه مضيفا رمزين تعبيريين، طالب من خلالهما منتقديه بالصمت.

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وتعافى سواريز من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث بدى أن موسمه انتهى تقريبا، لكنه جاهز للمشاركة في التدريبات مع زملائه فور اتخاذ قرار العودة.

يذكر أن آخر مباراة خاضها سواريز كانت يوم 8 يناير الماضي أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

المصدر: "إنستغرام"

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