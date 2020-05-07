بعد عودته عن الاعتزال بعمر الـ36.. آرين روبين يتلقى عرضا للعب

قدم نادي بوتافوغو البرازيلي فرصة للأسطورة الهولندية آرين روبين، من أجل العودة عن تعليق حذائه بعد مسيرة امتدت لـ19 عاما، واللعب من جديد رغم بلوغه 36 عاما.

وأعلن روبين جناح بايرن ميونخ، وتشيلسي، وريال مدريد السابق في يوليو الماضي اعتزاله بعد رحيله عن بايرن ميونخ، لكنه ألمح مؤخرا إلى رغبته في العودة عن قرار الاعتزال.

وكشف مدير النادي البرازيلي ريكاردو روتنبرغ في حديث لمحطة Globo Esporte البرازيلية موقف روبن من العرض بأنه "سعيد"، إذ قال: "توجد مخاطرة لأنه مبتعد عن اللعبة منذ فترة، لكنني سألته وأجاب بأنه سعيد باهتمامنا".

وتابع: "لكنه اعترف بصعوبة الموافقة على العرض، وبصرف النظر عن حقيقة إنه لم يلعب منذ فترة طويلة، لكنه يمكن أن يكسب 4 مرات أكثر في ناد آخر".

Bayern Munich legend Arjen Robben made offer by Brazilian side Botafogo to come out of retirement aged 36 https://t.co/slUH561trn — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) May 6, 2020

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وحصل روبين على 12 لقبا للدوري خلال مسيرته، في هولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا.

وكانت أنجح سنواته مع البايرن الذي انتهى عقده معه العام الماضي دون أن يتم تجديده، في عشرة مواسم ظفر بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وساهم في إحراز خمس كؤوس ألمانية بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وسجل مع الفريق 144 هدفا في 309 مباريات.

وتوج روبن بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، وواحد مع أيندهوفن الهولندي، ومثله مع ريال مدريد الإسباني.

وانضم إلى تشيلسي من أيندهوفن عندما تولى جوزيه مورينيو تدريب الفريق اللندني العام 2004، وقضى 3 مواسم في "ستامفورد بريدج" قبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وشارك الهولندي في 96 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بينها نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

المصدر: thesun