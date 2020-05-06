بالصور.. نجم توتنهام يرتكب "خطأ" أثناء تأديته الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية

يواصل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام الإنجليزي، أداء الخدمة العسكرية الإجبارية في بلاده مستغلا توقف "البريميرليغ" بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي سون البالغ 27 عاما الخدمة العسكرية في قاعدة "سيوجويبو" الواقعة في جزيرة جيجو المجاورة للساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا لسون، وهو يرتدي الزي العسكري الكامل مع خوذة واقية من الرصاص، وعلى كتفه بندقية.

Son Heung-min carries gun and wears bulletproof helmet on military duty https://t.co/Kd0SUfWcVe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 6, 2020

ولكن صور سون أثناء تأديته الخدمة العسكرية لم تمر مرور الكرام، حيث سلط العديد من المتابعين (عن طريق الدعابة) الضوء على خطأ وقع فيه اللاعب الكوري الجنوبي، بارتدائه خوذة زميله الذي ظهر بجانبه في الصور، وبالمقابل، ظهر زميله يرتدي خوذته.

ويظهر سون بزي عسكري يحمل الرقم 139 في حين تحمل خوذته رقم 136، بينما الأرقام متعاكسة عند زميله، ولندرة احتمال الخطأ بتبادل الزي العسكري كون المقاسات مختلفة بين الجنديين، أجمع المتابعون أن التبديل وقع في الخوذ حصرا.

وتلزم قوانين كوريا الجنوبية كل رجل بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، قبل بلوغه سن 28 عاما، لكنها وضعت قانونا استثنائيا للرياضيين، يتمثل بالإعفاء في حال الحصول على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، أو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

ونجح سون بالفعل في قيادة منتخب بلاده الأولمبي لإحراز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية لعام 2018، وبذلك حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب، يحتاج سون فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة في الخدمة للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

وتبلغ مدة التدريب الأساسي في الجيش (للمعفيين) أربعة أسابيع، لكن تقتصر على ثلاثة أسابيع في مشاة البحرية.

O Daily Mail divulgou imagens de Son Heung-Min, atacante do Tottenham, em ação no exército da Coréia do Sul. pic.twitter.com/iA0dXooUXC — FutebolNews (de 🏠) (@ofutebolnews) May 6, 2020

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المصدر: وكالات