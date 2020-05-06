تقارير: برشلونة مهتم بضم نجم المنتخب الروسي

ذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات نجم المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك البالغ 24 عاما، لاعب خط وسط فريق لوكوموتيف موسكو.

وقال المدير الرياضي السابق لنادي دينامو موسكو، رومان أوريشوك، في مداخلة مع تلفزيون "ماتش" الروسي، أن الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة جاء إلى موسكو مرتين للاتفاق على ضم ميرانتشوك إلى صفوف النادي الكتالوني.

«Абидаль дважды просматривал Миранчука для «Барселоны». Неожиданный инсайд от Орещука 😳



➡ https://t.co/X2rzLcNqCapic.twitter.com/BGUjMTv9fF — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 5, 2020

كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سفر أبيدال إلى موسكو للتفاوض مع إدارة لوكوموتيف على ضم ميرانتشوك الذي يعتبر لاعبا من طراز مميز لاسيما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء كمهاجم أو كصانع لعب أو جناح.

🇷🇺 Sitúan a Aleksey Miranchuk en la órbita del Barçahttps://t.co/TDaYRgdmMRpic.twitter.com/RasWPJVDDy — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 6, 2020

وبرشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بضم ميرانتشوك، حيث ذكرت صحيفة "Tuttosport" الإيطالية منذ أشهر، أن يوفنتوس مستعد لدفع 20 مليون يورو مقابل ضم هداف لوكوموتيف الذي سجل هدفين في شباك "السيدة العجوز" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

إقرأ المزيد

ولعب ميرانتشوك مع لوكوموتيف 19 مباراة في الدوري الروسي الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 أخرى.

المصدر: eurosport.ru