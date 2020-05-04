مانشستر يونايتد ينتقد بشدة لاعبه بعد تصرف غير مسؤول (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره شقيق اللاعب الأرجنتيني ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد على "إنستغرام"، جدلا، حيث يظهر فيه اللاعب وهو يكسر الحجر الصحي ويمارس التدخين أثناء لعبه البوكر.

وفقا لصحيفة Daily Mail البريطانية، تم حذف الفيديو بسرعة، غير أنه لم يكن أسرع من انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون الحادثة الثانية التي تنشرللمدافع الأرجنتيني، بعد تلك التي لعب فيها كرة القدم رفقة مجموعة من أصدقائه، في تحد صريح لتعليمات وزارة الصحة ببلده، وعدم مراعاته لمسافة الأمان المقدرة بمتر ونصف، لتجنب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

وكان الأرجنتيني قد كسر بالفعل الحجر الصحي يوم الجمعة الماضي ، وقد تم نشر صورة له وهو يلعب كرة القدم بحديقة في بوينس آيرس.

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🎥Marcos Rojo con amigos y familiares reunidos jugando al truco y se ve al futbolista de @EdelpOficial fumando



📲Esto compartió su hermano en sus redes sociales



📻FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5pic.twitter.com/Wu9LbxJaON — 221 Radio 103.1 (@221radio) May 2, 2020

ووجه مانشستر يونايتد انتقادا لاذعا إلى الأرجنتينى المعار إلى إستوديانتس، بعد خرقه قواعد الحجر الصحي في بلاده، ووفقا لما نشرته شبكة BBC البريطانية، تخطط إدارة النادي معاقبته بسبب استخفافه بقواعد العزل الذاتي.

ويبحث النادي الأرجنتيني عن سبيل إلى فسخ عقد إعارة المدافع روخو قبل نهايته في يونيو المقبل، لعدم الاستفادة من خدماته، بعد إصابته بقطع من الدرجة الثانية في ظهره، والاكتفاء بالظهور مع الفريق بمشاركة وحيدة.

المصدر: actualitesenegal.info