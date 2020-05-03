لاعبة منتخب روسيا السابقة هامون قد تصبح أول امرأة مدربة في "NBA"

قد تصبح لاعبة منتخب روسيا لكرة السلة السابقة، هامون بيكي، الأمريكية الأصل، أول امرأة تتولى منصب المدير الفني لناد في الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن فريق نيويورك نيكس، مهتم بالحصول على خدمات هامون، لتحل محل المدرب المؤقت مايك ميللر.

وسبق لهامون، البالغة من العمر 43 عاما، أن عملت مساعدة للمدرب غريغ بوبوفيتش في فريق سان أنطونيو، عام 2014.

يذكر أن بيكي هامون حصلت على الجنسية الروسية في عام 2008، وفازت مع منتخب روسيا بالميداليات البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، والميداليات الفضية في بطولة كأس أمم آوروبا 2009، ودافعت عن ألوان كل من الأندية الروسية، تسيسكا موسكو، ناديجدا من مدينة أورينبورغ، وسبارتاك من فيدنوي.

المصدر: وكالات