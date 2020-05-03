ليفربول يتقدم بعرض مغر لضم فيرنر

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، نيكولا سكيريا، أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض مغر لضم مهاجم لايبزيغ الألماني، تيمو فيرنر.

وقال سكيريا، الذي يشتغل في صحيفة "La Gazzetta dello Sport"، في تدوينة نشرها عبرحسابه في موقع "تويتر": "ليفربول يتفاوض لضم فيرنر.. المهاجم الألماني هو الخيار الأول ليورغن كلوب (مدرب ليفربول) في سوق الانتقالات المقبلة".

#Liverpool are in advanced talks with Timo #Werner. The german striker is the first choice of Jurgen #Klopp. #Reds have offered to him a 5-years contract with a wages of €10M (bonuses inclused) and are working to reach an agreement with #Leipzig. #transfers#LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 2, 2020

وأضاف سكيريا: "عرض ليفربول على فيرنر عقدا لمدة خمس سنوات وراتبا قدره 10 ملايين يورو (بما في ذلك المكافآت)، وتعمل إدارة الفريق الإنجليزي حاليا على التوصل لاتفاق مع نظيرتها في لايبزيغ".

ويبلغ فيرنر 24 عاما، ويلعب في لايبزيغ منذ 2016، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني يمتد حتى العام 2023.

ويقدر موقع "Transfermarkt" المختص في أسعار اللاعبين، القيمة السوقية لفيرنر، بنحو 64 مليون يورو.

ويحتل فيرنر في مسابقة الدوري الألماني، المتوقفة حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا، المركز الثاني في قائمة الهدافين، برصيد 21 هدفا، سجلها في 25 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض فيرنر مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وتوج مع "المانشافت" ببطولة كأس القارات التي استضافتها روسيا في العام 2017.

المصدر: تاس