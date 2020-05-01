إصابة 3 من أفراد فريق ألماني بكورونا

أعلن نادي كولن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استمرار التدريبات الجماعية، رغم إصابة ثلاثة أشخاص في النادي بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان، إن جميع أفراد التشكيلة والجهاز الفني خضعوا أمس الخميس لاختبارات، أظهرت إصابة ثلاثة بفيروس رغم عدم ظهور أعراض لديهم".

وأضاف: "بعد تقييم من السلطات الصحية المختصة سيبدأ الثلاثة اجراءات الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما"، مؤكدا أنه لن يكشف عن أي أسماء احتراما للخصوصية.

وبينما عادت أندية الدوري الألماني للتدريبات، سيتعين عليها الانتظار لأسبوع آخر لصدور أي قرار بشأن استئناف الموسم، بعد أن قررت الحكومة الألمانية، أمس، تأجيل البت في المسألة في ظل تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

ويأمل مسؤولو الدوري، والأندية التي تعاني من أزمات مالية، في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لإنهاء تعليق المنافسات، لكن المستشارة أنغيلا ميركل قالت في مؤتمر صحفي إن أي قرار محتمل لاستئناف النشاط الرياضي لن يصدر قبل 6 مايو الجاري.

المصدر: وكالات