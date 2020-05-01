تريبير يواجه اتهامات متعلقة بالمراهنات

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تهمة سوء السلوك ضد مدافع منتخب "الأسود الثلاثة" وفريق أتلنيكو مدريد، كيران تريبير، بداعي خرق قواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن الانتهاك المزعوم وقع في يوليو 2019، لدى انتقال تريبير إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من توتنهام الإنجليزي، مضيفة أن لدى اللاعب مهلة حتى 18 مايو الجاري، للرد على تلك الاتهامات.

وقال تريبير: "لقد امتثلت تماما للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي على مدى الأشهر الماضية بشكل طوعي، وسوف أواصل القيام بذلك".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه خلال مسيرتي الاحترافية، لم أدخل في أي مرحلة بأي رهانات متعلقة بكرة القدم، ولم أتلق أي فائدة مالية من مراهنات الآخرين".

المصدر: وكالات