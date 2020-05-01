فاسكيز يوجه "رسالة تحذيرية" لبرشلونة

تنتظر أندية الدوري الإسباني لكرة القدم بفارغ الصبر، عودة المنافسات مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تحديد يوم 15 مايو الجاري موعدا لاستئناف التدريبات الجماعية للأندية على أن يعود النشاط الكروي في الثامن من يونيو المقبل.

ووجه لوكاس فاسكيز، جناح نادي ريال مدريد، رسالة تحذيرية لبرشلونة، حيث أكد أن فريقه سيفوز بلقب الدوري الإسباني في حال استئنافه مجددا.

"When we play again, we are going to win LaLiga"



Lucas has sent a warning to @FCBarcelona



🏆👀https://t.co/5NJo3eL0C8pic.twitter.com/3WyqPKmU23 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 1, 2020

وقال فاسكيز في تصريح مقتضب أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كل لاعبي ريال مدريد محترفون.. نتدرب بشكل جيد جدا خلال فترة العزل الصحي"، مضيفا: "سنتوج بالدوري الإسباني في حال استئنافه مرة أخرى".

وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، ينفرد برشلونة، حامل اللقب، بالصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أعلنت في الـ12 من الشهر الماضي، تأجيل كل مباريات "الليغا" بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات