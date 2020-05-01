إمبراطور روما يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل صلاح

أكد أسطورة فريق روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، أن الدولي المصري محمد صلاح لم يرحل عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية بمحض رغبته، بل لحاجة النادي إلى دعم مالي من بيع بعض النجوم.

وقال توتي في بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الجمعة: "إدارة روما قررت بيع صلاح إلى ليفربول، بسبب حاجة النادي إلى انتعاشة مالية قوية، مما جعله يفرط في بعض النجوم".

وأشار نجم روما السابق "الإمبراطور" توتي إلى أن قرار انتقال صلاح إلى ليفربول كان اقتصاديا بامتياز، وبعيد تماما عن أي محاولات من اللاعب أو وكيل أعماله.

يذكر أن محمد صلاح (27 عاما) انتقل من روما إلى ليفربول صيف 2017، مقابل 40 مليون يورو.

المصدر: وكالات