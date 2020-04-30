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البرازيلي آرثر يحسم مستقبله مع برشلونة

الرياضة

البرازيلي آرثر يحسم مستقبله مع برشلونة
Globallookpress Panoramic
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أكد الدولي البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يريد البقاء مع النادي الكتالوني، نافيا الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال آرثر في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسبانية: "هناك دائما تكهنات حول مستقبلي، لكن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يحظى باهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقا من ذلك وهادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا هنا، وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا".

وانتقل نجم منتخب "السامبا" إلى برشلونة في عام 2018، قادما من غريميو البرازيلي، ويستمر عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2024.

وألمحت تقارير صحافية إسبانية في الأيام الأخيرة إلى احتمال رحيل آرثر إلى إيطاليا في عملية تبادل قد تشهد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الايطالي. كما أفادت التقارير باهتمام يوفنتوس، بطل "الكالتشيو" في المواسم الثمانية الأخيرة، بالنجم البرازيلي.

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واعتبر أرتور أن "اهتمام الأندية الكبيرة، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة".

المصدر: أ ف ب

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