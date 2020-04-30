البرازيلي آرثر يحسم مستقبله مع برشلونة

أكد الدولي البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يريد البقاء مع النادي الكتالوني، نافيا الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال آرثر في بيان نشرته وسائل الإعلام الإسبانية: "هناك دائما تكهنات حول مستقبلي، لكن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يحظى باهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقا من ذلك وهادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا هنا، وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا".

🗣 Arthur Melo on Juventus rumours:



"My idea is very clear, the only option that interests me is to continue in Barcelona,



I am very safe and calm. I feel very good here and I also thank the club and the coaching staff for their trust."#ForçaBarça#FCBpic.twitter.com/LLJNM3Y4Xq — Camp Nou Barça (@cnbarca) April 29, 2020

وانتقل نجم منتخب "السامبا" إلى برشلونة في عام 2018، قادما من غريميو البرازيلي، ويستمر عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2024.

وألمحت تقارير صحافية إسبانية في الأيام الأخيرة إلى احتمال رحيل آرثر إلى إيطاليا في عملية تبادل قد تشهد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الايطالي. كما أفادت التقارير باهتمام يوفنتوس، بطل "الكالتشيو" في المواسم الثمانية الأخيرة، بالنجم البرازيلي.

Arthur Melo's 2019/20 LaLiga season by numbers:



👕 16 games

⏰ 63 minutes per games

👟 91% pass accuracy

⚽️ 3 goals

🎯 3 assists

💥 4 chances created

💫 29 take-ons

🦵10 tackles

👊 3 interceptions

🧹 5 clearances pic.twitter.com/A0tPSg1e3P — Camp Nou Barça (@cnbarca) April 28, 2020

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واعتبر أرتور أن "اهتمام الأندية الكبيرة، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة".

المصدر: أ ف ب