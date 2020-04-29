نظام "إيلو" للإحصاء بالأرقام والنقاط.. يصنف محمد صلاح في قائمة أفضل اللاعبين في القرن 21

وضعت شبكة "Pro Football Database" بالاشتراك مع "Besoccer" قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، خلال القرن الحادي والعشرين.

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واعتمدت الشبكة على نظام تصنيف "إيلو" (في لعبة الشطرنج) في حساب الفرق بين اللاعبين بناء على تأثيرهم على نتيجة المباريات من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، إضافة إلى مستوى البطولات والمشاركين فيها، سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وتصدر التصنيف الغريمان التقليديان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 100 نقطة لكل منهما، ولكن الأرجنتيني تفوق على البرتغالي بعدد الأهداف وصناعتها.

وأحرز ميسي 697 هدفا خلال 857 مباراة، وصنع 273 هدفا آخر، بينما سجل رونالدو 725 هدفا، وصنع 177 آخر في 1000 مباراة.

واحتل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، المركز السابع في التصنيف متساويا مع الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام، والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، برصيد 97 نقطة لكل منهم، ولكن المصري الدولي تخلف عنهم وفقا للمعايير التي حددها نظام التصنيف.

وجاء تصنيف أفضل 10 لاعبين في القرن الـ21 كالتالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 100 نقطة.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 100 نقطة.

3- الفرنسي المعتزل تييري هنري 98 نقطة.

4- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة) 97 نقطة.

5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 97 نقطة.

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) 97 نقطة.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) 97 نقطة.

8- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 96 نقطة.

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 96 نقطة.

10- الكولومبي راداميل فالكاو (غلطة سراي) 95 نقطة.

المصدر: وكالات