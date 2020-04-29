كيف غير إيتو مسيرة ميسي؟

تحدث مهاجم نادي برشلونة السابق، النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، عن دوره في تغيير مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لـ"البارسا".

وقال إيتو في تصريحات نقلها موقع "Goal" الرياضي، إن ميسي كان لاعبا جيدا منذ ظهوره في صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة، مضيفا "كان جيدا جدا في التدريبات وكنا ندرك بالفعل أنه سيصبح يوما ما، ما أصبح عليه الآن. أنا سعيد للغاية لأنه حقق ذلك من خلال عمله الشاق. لم يتغير على الإطلاق. لا يزال ميسي هو الرجل الجيد الذي عرفته في ذلك الوقت وما زلت أعرفه".

🗣 Samuel Eto'o on Lionel Messi:



"He hasn't changed at all. He's still the good person that I knew back then and that I still know.



"It's going to be very difficult, impossible even, to surpass his legacy."



🐐 pic.twitter.com/v8XbCrSPX0 — Goal (@goal) April 28, 2020

وأبرز إيتو (39 عاما) دوره فيما وصل إليه ميسي الآن قائلا: "لقد قال لي في أحد الأيام شكرا لك صامويل.. بفضل نصيحتك تغيرت مسيرتي".

ورفض إيتو الإفصاح عن نصيحته لكنه أوضح أن ميسي في ذلك الوقت كان عليه إصلاح بعض الأشياء على الرغم من موهبته.

وتابع: "أنا فخور وسعيد لرؤية القصة التي كتبها ميسي، والتي لم تنته بعد. سيكون من الصعب للغاية، بل من المستحيل تجاوز إرثه".

واختتم الكاميروني حديثه بالإشادة بميسي الإنسان حيث قال: "إن أهم شيء بالنسبة لي هو شخصيته. الجميع يقدرونه ويعشقونه.. إنه رجل رائع، وأنا فخور لأنه لا يزال بين أصدقائي".

وتزامل إيتو وميسي في صفوف الفريق الكتالوني بين العامين 2004 و2009، ونجحا خلال تلك الفترة في قيادة "البارسا"، للتتويج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

يذكر أن ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم، الذي نال الكرة الذهبية 6 مرات.

المصدر: Goal.com