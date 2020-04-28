رسميا.. إلغاء الدوري الفرنسي

أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، أن موسم كرة القدم وكل رياضات المحترفين 2019-2020 لن يستأنف.

وقال فيليب، خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسي: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل".

وأضاف: "الموسم الكروي (2020/2019) لا يمكن استكماله".

وأشار أيضا إلى أنه بعد انتهاء فترة العزل العام في البلاد في 11 مايو جراء جائحة فيروس كورونا سيبقى الحظر مفروضا على التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ للجمهور حتى الأول من يونيو على الأقل.

ويتوقع أن تعقد اجتماعات خلال الشهر المقبل، لتحديد كيفية حسم صاحب اللقب في فرنسا، والمقاعد الأوروبية والهابطين.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي الوباء، في وقت كان فيه نادي باريس سان جيرمان يتصدر المسابقة برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مارسيليا.

المصدر: وكالات