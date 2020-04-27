بطل أولمبي روسي من أصول كورية يخرج من مضمار "شورت تريك"

أعلن البطل الأولمبي للتزحلق على الجليد في المضمار القصير "شورت تريك"، الروسي فيكتور آن الكوري الجنوبي الأصل، وضع حد لمسيرته الاحترافية.

ونقلت وكالة "R-Sport" الروسية عن آن قوله، إنه يصعب عليه التدريب بكامل طاقته بسبب إصابة مزمنة في الركبة، ويستغرق الأمر الكثير من الوقت للتعافي، مشيرا إلى أنه من المستحيل استمرار المسيرة الرياضية على أساس التحفيز وحده.

وسبق أن أعلن آن نيته الاعتزال في سبتمبر 2018، ورفض العمل كمدرب في روسيا ولكن كما اتضح فيما بعد أن ذلك القرار اتخذه لأسباب عائلية، واستأنف الرياضي مسيرته في فبراير 2019.

ودخل فيكتور آن تاريخ النسخة الـ22 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية عام 2014، بإحرازه ثلاث ميداليات ذهبية إضافة إلى برونزية.

ولد آن هيونسو (Ahn Hyun-Soo) في 23 سبتمبر 1985، في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول. وأصبح آن بطل العالم المطلق لمسابقات التزلج السريع للمسافات القصيرة في الفترة (2003-2007) وبطل كوريا الجنوبية، التي مثلها حتى العام 2011، وأحرز العديد من الجوائز والميداليات، منها ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2006، التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

وقرر الحصول على الجنسية الروسية في عام 2011 والدفاع عن ألوان علمها، بعد أن تم استبعاده من منتخب كوريا الجنوبية لتقدمه في السن، وتغيير اسمه إلى فيكتور آن.

وأصبح بطلا لروسيا وأوروبا عدة مرات، وتألق بشكل كبير في أولمبياد "سوتشي 2014"، إذ توج بثلاث ميداليات ذهبية أيضا إضافة إلى ميدالية برونزية، ليحطم الرقم القياسي الأولمبي، ويصبح أول رياضي روسي يحرز ثلاث ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية بين الرجال.

المصدر: وكالات