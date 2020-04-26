ألمانيا.. الطلب من اللاعبين التخلي عن التقبيل والعلاقات الحميمة لاستئناف الموسم

وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم خطة لاستئناف مباريات الموسم الحالي يوم 9 مايو المقبل، ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الإرشادات الخاصة باللاعبين لتجنب عدوى فيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة، طلب من اللاعبين تجنب إقامة العلاقت الحميمة والقبلات في حال ظهور أعراض المرض على الشريك.

وسيعيش اللاعبون في فنادق الفريق أو في منازلهم الخاصة، كما ينبغي التقليل من اجتماعات الفريق التي تعقد في غرف كبيرة مغلقة.

كما سيتم حظر الصور الجماعية للفريق والمصافحة التقليدية، قبل التدريب وفي المباريات، وسيجري قياس درجة حرارة كل لاعب قبل المواجهة.

وسيتم السماح بالتواجد في الملاعب بحد أقصى لـ300 شخص في وقت واحد، بما في ذلك 4 من رجال الشرطة فقط، و10 صحفيين، و4 فتيان من جامعي الكرات، وثمانية من نادي صاحب الأرض، و50 من أفراد حفظ الأمن.

No sex with symptoms, no hotel room service and only 300 people allowed at a stadium at once.



How the Bundesliga plans to bring back football amid the coronavirus crisis.https://t.co/sKSu5N2dF8 — James Sharpe (@TheSharpeEnd) April 25, 2020

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وأعلن ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا في مؤتمر صحفي، أن يوم 9 مايو موعد محتمل لاستئناف الموسم في الدوري الألماني.

واعتبر أنه يجب على المرء توخي الحذر الشديد عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

كما دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا اللاعبين إلى عدم الاقتراب من بعضهم والاحتفال بالأهداف كما جرت العادة.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.

المصدر: dailymail