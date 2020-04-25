سبارتاك موسكو وزينيت يعرضان ملعبيهما لمواجهة كورونا

قدم ناديا سبارتاك موسكو وزينيت سان بطرسبورغ الروسيان، ملعبيهما والمنشآت والبنية الأساسية فيهما، لتحويلها إلى أماكن لخدمة الكوادر الطبية من أجل مساندة جهود مكافحة تفشي وباء كورونا.

ويمثل استاد "أتكريتيي أرينا" معقل سبارتاك موسكو في العاصمة الروسية، مقرا مثاليا، نظرا لموقعه المتميز وسهولة الانتقال منه إلى الشوارع، حسبما قال توماس زورن مدير عام النادي في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح زورن أن هذا الملعب مناسب لعمل الأطباء.

وطرح ألكسندر مدفيديف مدير عام نادي زينيت، في وقت سابق، إمكانية استخدام استاد "غازبروم آرينا" معقل فريق زينيت كمقر ممكن لعملية العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا، إن لزم الأمر.

وتم تشييد مستشفى للأمراض المعدية، خلال شهر واحد فقط في ضواحي العاصمة موسكو، لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19.

وتبلغ مساحة المركز الطبي هذا، وهو مستشفى مستقل، 80 ألف متر مربع، تم تشييده على أرض تبلغ مساحتها 40 هكتارا، مكون من حوالي 50 مبنى، ويضم 14 قسما مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو قادر على استيعاب من 800 إلى 900 سرير.

المصدر: tass.ru