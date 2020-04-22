ناديان إنجليزيان يلغيان جولتهما الأسترالية الاستعدادية للموسم المقبل

أعلن ناديا وستهام يونايتد وكريستال بالاس الإنجليزيان، إلغاء السفر إلى أستراليا خلال الصيف للمشاركة في دورة ودية بعد إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

West Ham United regret to confirm that, due to the ongoing impact of the COVID-19 global pandemic, the inaugural EVA Air Queensland Champions Cup has been postponed — West Ham United (@🏠) (@WestHam) April 22, 2020

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وكان من المقرر أن يشارك الناديان اللندنيان في دورة كوينزلاند لكأس الأبطال في إطار استعداداتهما لموسم 2020-2021 في "البريميرليغ"، إلى جانب نادي بريزبين رور الذي يشرف على تدريبه نجم ليفربول السابق والكرة الإنجليزية روبي فاولر.

وأصدر نادي وست هام بيانا قال فيه: "يعرب وستهام يونايتد عن أسفه أنه بسبب تفشي وباء كورونا، تم إلغاء النسخة الأولى من دورة كوينزلاند لكأس الأبطال".

وقال مدرب وستهام الإسكتلندي ديفيد مويز: "إنه أمر مؤسف لأننا لم نعد قادرين على المشاركة في كوينزلاند هذا الصيف. لكنه القرار الصحيح نظرا للظروف الحالية".

المصدر: أ ف ب