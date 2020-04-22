الكشف عن اقتراح لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا

كشف داتو ويندرسون جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن مصير مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي علقت، كحال دوريات العالم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل مباريات البطولة منذ مارس الماضي حتى يونيو لحين إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كوفيد-19.

وقال جون في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "الأقرب أن يتم استئناف دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل بنظام البطولات المجمعة، ولدينا طلب من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات الأربع".

وأضاف الأمين العام للاتحاد القاري: "سنواصل المشاركة والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لاستكشاف كافة الخيارات الممكنة من أجل إكمال موسم 2020، مع وضع سلامة اللاعبين والمشاركين في مقدمة اهتماماتنا".

وشدد: "نحن نشجع القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي، مثل إيقاف المباريات مؤقتا، وتخفيض رواتب اللاعبين، مع الالتزام بحلول عادلة بين الأندية واللاعبين".

وعن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ومدى تأثيرها في تأجيل كأس آسيا، أوضح: "هذه البطولات المشتركة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي جزء من مجموعة "فيفا"، لذا سيتم الكشف عن أي تغييرات من قبل الاتحاد الدولي".

المصدر: وكالات