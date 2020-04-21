"اليويفا" يواصل حث بطولات الدوري المحلية على استكمال الموسم الحالي

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الثلاثاء، توصية قوية للاتحادات المحلية لمحاولة استكمال الموسم الحالي بمجرد السماح باستئناف اللعب عقب توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وتوقفت الرياضة بسبب الجائحة التي أدت إلى تأجيل بطولة أوروبا 2020 للعام المقبل وكذلك المسابقات المحلية والقارية للأندية.

وأكد "اليويفا" أنه يريد من الاتحادات الأعضاء استكمال الموسم المحلي بدلا من إلغائه. ويأمل أيضا في إنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 21, 2020

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وقال الاتحاد القاري في بيان بعد اجتماعه اليوم مع كافة الاتحادات المحلية وعددها 55 في مؤتمر عبر الفيديو: "كانت هناك توصية قوية لاستكمال مسابقات الدوري والكأس المحلية لكن سيتم الاستماع إلى بعض الحالات الخاصة بمجرد صدور قواعد المشاركة في المسابقات الأوروبية في حال إلغاء احدى مسابقات الدوري".

وقال "اليويفا" في وقت سابق، في رده على قرار بلجيكا بإلغاء الدوري المحلي لديها، إن إلغاء الموسم يجب أن يكون الخيار الأخير.

كما أشار "اليويفا" إلى أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من المواعيد تكفي كل مباريات المسابقات للمنتخبات الوطنية والأندية.

⚽ A variety of calendar options were presented to UEFA's member associations today, covering both national team and club competition matches.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 21, 2020

المصدر: رويترز+ وكالات