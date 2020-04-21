"ستدفع الثمن غاليا".. بوغبا يمرر الكرة من بين قدمي والدته (فيديو)

نشر الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، فيديو طريفا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر في الفيديو بوغبا يداعب الكرة ويمررها من بين قدمي والدته، وأرفقه بالقول: "عندما تقول لك والدتك أنها كانت تلعب كرة القدم سابقا".

وأضاف: "أحب واقضي الوقت مع والديك قبل أن يغادرا هذا العالم".

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وحقق الفيديو حوالي 4 ملايين مشاهدة في أول ثلاث ساعات على نشره، وعلق العديد من المتابعين على الفيديو بطرافة، حيث قال أحدهم "ستدفع ثمنا غاليا عندما تصل إلى المنزل"، وقال آخر "ستنام من دون عشاء اليوم بنسبة 100%".

وغالبا ما ينشر بوغبا البالغ 27 عاما صورا وفيديوهات تجمعه بعائلته.

وينشر العديد من المشاهير ونجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Paul Labile Pogba/instagram