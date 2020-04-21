شاهد.. مقاتل صربي يستخدم مصابي فيروس كورونا لتدريبات غير عادية
أجرى اللاعب الصربي، مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA ، يوسف عزت خايروفيتش، الذي يعاني من فيروس كورونا المستجد ، دورة تدريبات غير عادية في المستشفى، للحفاظ على لياقته.
وقرر يوسف خايروفيتش أداء تمارين رفع الأوزان الثقيلة في مستشفى "نوفي بازار" .
واستخدم الصربي لذلك أسرة المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 ، وهم راقدون عليها.
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Iako boluje od Korone u državnom karantinu, naš borac i domaćin Jusuf Hajrović ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu. Jusuf uskoro pobeđuje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u vašem gradu! 👏 Ps. I ova pobeda će se upisati na sherdog 😎🤣 . #megdan7 #novipazar #covid_19 #coronavirus #megdan #megdanfighting
وقال المقاتل المصاب أنه يشعر بحالة جيدة وسيهزم الفيروس قريبا بالضربة القاضية.
وخاص خايروفيتش 26 نزالا خلال مسيرته المهنية، فاز في 13 وخسر 11 ، فيما تعادل بواحدة.
المصدر: vgolos.com.ua