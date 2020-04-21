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شاهد.. مقاتل صربي يستخدم مصابي فيروس كورونا لتدريبات غير عادية

الرياضة

شاهد.. مقاتل صربي يستخدم مصابي فيروس كورونا لتدريبات غير عادية
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أجرى اللاعب الصربي، مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA ، يوسف عزت خايروفيتش، الذي يعاني من فيروس كورونا المستجد ، دورة تدريبات غير عادية في المستشفى، للحفاظ على لياقته.

وقرر يوسف خايروفيتش أداء تمارين رفع الأوزان الثقيلة في مستشفى "نوفي بازار" .

واستخدم الصربي لذلك أسرة المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 ، وهم راقدون عليها.

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وقال المقاتل المصاب أنه يشعر بحالة جيدة وسيهزم الفيروس قريبا بالضربة القاضية.
وخاص خايروفيتش 26 نزالا خلال مسيرته المهنية، فاز في 13 وخسر 11 ، فيما تعادل بواحدة.

المصدر: vgolos.com.ua

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