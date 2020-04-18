شاهد.. نجم ليفربول يفاجىء ثلاثة من مشجعي "الريدز"

فاجأ المدافع أندرو روبرتسون ثلاثة من مشجعي ليفربول الإنجليزي هذا الأسبوع عندما قرر التواصل معهم عبر مكالمة فيديو أثناء فترة العزل الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في بريطانيا.

وكان جون دوبر البالغ ثمانين عاما على قائمة مكالمات قائد اسكتلندا، ثم اتصل روبرتسون مع برايان موريلي البالغ 66 عاما، والمشجع الثالث كان ستيفن هانت الذي يشارك في العديد من برامج النادي الأحمر.

ويعد الثلاثة من المشجعين المخلصين للنادي، ونظرا لأعمارهم، وفرض فيروس كوفيد-19 عليهم التزام منازلهم والابتعاد عن مدرجات ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول لمتابعة اللاعبين.

وحاول روبرتسون تقديم أجواء مبهجة وكسر حالة الملل التي خلفها الحجر الصحي على المشجعين.

"You've more than made my day, you've made my quarantine!" 😄

@andrewrobertso5 surprised three @LFCFoundation and @Red_Neighbours volunteers with a video call 🙌



Together, we'll get through this ❤️ pic.twitter.com/zlwu0iSxNa — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 18, 2020

ولم يلعب ليفربول منذ هزيمته 3-2 أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "أنفيلد" في 12 مارس الفائت، الخسارة التي كلفته الخروج من إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

وأعلن ليفربول في موقعه الرسمي على الإنترنت السبت عن تعافي حارس مرماه أليسون وتقدمه في التدريبات، الأمر الذي سيسمح له بالمشاركة مع الفريق فور عودة التمارين الجماعية.

John Achterberg has provided an update on Alisson Becker, Caoimhin Kelleher and on-loan Kamil Grabara. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 18, 2020

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وافتقد ليفربول حارسه المميز، إذ غاب أليسون عن آخر 3 مباريات قبل إيقاف الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأنهى أليسون عملية تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات بداية الشهر الماضي ويتبع الآن برنامجا تدريبا للحفاظ على لياقته.

المصدر: liverpoolecho.co.uk