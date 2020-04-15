لماذا يوصف ميسي باللاعب "الفضائي"؟

يعتقد الدولي الأرجنتيني السابق، خافيير ماسكيرانو، أن قدرة مواطنه ليونيل ميسي على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها بشكل فعال، هو ما يجعله لاعبا مختلفا عن الآخرين.

وقال ماسكيرانو، الذي زامل ميسي في منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، خلال مقابلة مع صحيفة "Cielosport"، إن "معظم اللاعبين الجيدين يتخذون قرارات مثالية، لكنهم لا ينفذونها بأفضل طريقة، أو العكس، ينفذون الفكرة بشكل مثالي لكن القرارات لا تكون جيدة".

What makes #Messi different from the rest?



Mascherano has offered his explanation



👇https://t.co/lAAYWu7iaKpic.twitter.com/Od3JsxBAJp — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 14, 2020

وتابع صاحب الـ35 عاما: "ميسي يتخذ القرار الجيد وينفذه بصورة مثالية، ويقوم بهاتين الحركتين بسرعة لا تصدق.. لهذا هو مختلف".

وأوضح "ماسكي": "بالإضافة إلى ذلك، ميسي يعرف كيف يتحكم في نفسه أثناء المباراة، وهذا ما يجعله يحظى بـ7 أو 8 أو حتى 10 فرص في كل لقاء".

وأكمل: "إنه يمتلك القدرة على السيطرة على المباراة، ففي العادة، أجواء المباراة هي من تسيطر علينا وتجبرنا على فعل العديد من الأمور، ولكن معه الأمر مختلف، ولذلك فهو من كوكب آخر".

المصدر: marca.com