الاتحاد العراقي لكرة القدم يمدد تعليق الدوري

قررت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، استمرار تعليق الدوري حتى نهاية أبريل الحالي، وذلك انسجاما مع رسالة "فيفا" المتعلقة بالأوضاع الصحية في العالم بسبب جائحة كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، بعد اجتماعها عبر الدائرة الإلكترونية: "تماشيا مع رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة عالميا، قررت الهيئة المؤقتة استمرار تعليق مسابقة الدوري إلى 30 أبريل الجاري وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

كما وافقت اللجنة على مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة غرب آسيا المقبلة في الامارات من 2 إلى 15 ديسمبر 2021.

وواجه الموسم الكروي في العراق صعوبات حتى قبل تفشي فيروس "كوفيد-19"، إذ توقف الدوري في أكتوبر الماضي، على خلفية الاحتجاجات المطلبية الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي.

واستؤنفت البطولة في فبراير الماضي، ولكن بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا، بعد انسحاب طوعي لخمسة أندية ضمنت بقاءها في الموسم المقبل للدوري.

المصدر: وكالات