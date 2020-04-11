تعرف كيف يقضي الأسطورة مارادونا يومه أثناء الحجر الصحي (صور)

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا خلال حديث لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، كيف يقضي أوقاته أثناء التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعيش مارادونا مدرب فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني في الوقت الحالي رفقة جوني إسبوسيتو ابن أخيه وصديقه تشارلي.

وحسب تقرير لصحيفة "أوليه" الشهيرة، فإن مارادونا يستقيظ في الـ11 صباحا ويتحدث مع مساعده سيباستيان مينديز لوضع استراتجية قريبة حال استمرار الموسم أو على المستوى البعيد إذا تأجلت المسابقة للموسم المقبل.

ويستقبل مارادونا يوما بعد يوم البروفيسور ليوبولدو لوك عالم في علم الحركة، والدكتور نيكولاس تافاريل لمتابعة تطور حالته بعد العملية التي أجراها لركبتيه، والتي تركت أثرا على المجهود والقدرة الحركية للنجم الأرجنتيني حيث يقضي أغلب وقته في مشاهدة التلفزيون والمباريات المعادة أو الأفلام، وركوب الدراجة الثابتة لتمرين ركبتيه.

ويخرج مارادونا إلى فناء المنزل دائما ويقول بهذا الصدد: "لا يمكنني تحمل البقاء في المنزل أريد شم رائحة عشب الملعب"، كما أبدى عشقه للعديد من أطباق السمك.

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المصدر: وكالات