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شاهد.. "السلطان" يصطاد سمكة ضخمة "فيديو وصور"

الرياضة

شاهد..
Zlatan Ibrahimović/instagram
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نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو وصورا من رحلة صيد قام بها.

وعلق إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان"على منشوره قائلا: "ياله من يوم".

ونال المنشور أكثر من نصف مليون إعجاب في ظرف ساعة واحدة.

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What a day! @svartzonker #mcrubber

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ويظهر النجم السويدي في الفيديو يعيد السمكة إلى المياه، لتتابع حياتها حرة طليقة، في إشارة إلى ممارسة الصيد عن هواية واحترامه لحماية الثروة السمكية.

وعاد إبراهيموفيتش إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

ويتدرب إبراهيموفيتش حاليا مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهم كبيرة، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر التجوال، وعادت الفرق للتدرب الأسبوع الجاري بعد توقف دام لأسبوعين.

ونشر نادي هاماربي أمس الأول صورا لإبراهيموفيتش بلباس الفريق أثناء مشاركته بالحصة التدريبية للنادي.

المصدر: Zlatan Ibrahimović/instagram

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