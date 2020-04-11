في زمن كورونا.. زينيت الروسي يسلم مالكوم جائزة أفضل لاعب عن طريق "درون" (فيديو)

نشر نادي زينيت الروسي فيديو لطريقة مبتكرة في تسليم نجمه البرازيلي مالكوم جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر مارس الماضي في ظل الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مالكوم في الفيديو: "للتو استلمت رسالة بأن أفتح النافذة".

وبعدها ظهر "درون" يطير باتجاه نافذة شقة النجم البرازيلي (طابق ثالث) تطل على الشارع الذي يقطن فيه، قبل أن يدخل من النافذة ويهبط بسلام حاملا جائزة أفضل لاعب في نادي زينيت عن شهر مارس الماضي.

وقال مالكوم باللغة الروسية: "يا لها من حركة قوية".

وتابع بالقول بعد أن استلم جائزته: "أريد أن أشكر جميع مشجعي زينيت، شكرا لتصويتكم لي، أنا سعيد للغاية، ابقوا في منازلكم خلال الحجر هذا مهم جدا".

ولعب مالكوم في الشهر الماضي ثلاث مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بمباراتين فيما ساد التعادل المباراة الثالثة.

ويتصدر زينيت برصيد 50 نقطة جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز بكرة القدم المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم.

وكان مالكوم، البالغ 23 عاما، انضم لنادي زينيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من برشلونة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

المصدر: fc-zenit.ru