هاليب تعلن تعافيها من الإصابة

أعلنت الرومانية، سيمونا هاليب، المتوجة مرتين في البطولات الكبرى للتنس، تعافيها من إصابة في قدمها اليمنى أبعدتها لفترة عن الملاعب.

وقالت هاليب في فيديو على "تويتر": "القدم تبدو جيدة، وبدأت بالفعل الركض، ولا أشعر بأي ألم على الإطلاق".

وأضافت: "لم ألعب التنس بعد، ولكن قدرتي على المران تعني الكثير وتمنحني تفاؤلا كبيرا".

وكانت هاليب قد توجت بلقب دورة دبي في فبراير الماضي على حساب الكازاخستانية، يلينا ريباكينا، محرزة اللقب الـ20 في 37 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية.

وكان لقبها الأول منذ تتويجها بثانية بطولاتها الأربع الكبرى في ويمبلدون الإنجليزية الصيف الماضي، بعد لقبها الأول في رولان غاروس عام 2018.

ولكن بعد تتويجها بدبي، انسحبت هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، من دورة الدوحة القطرية بسبب الإصابة، وأظهرت صور الرنين المغناطيسي إصابتها بالتهاب في الأوتار.

وانسحبت بعدها ابنة الـ28 عاما من دورة إنديان ويلز الأمريكية، قبل أن تصبح الأخيرة أولى ضحايا دورات التنس الملغية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات