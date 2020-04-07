عداءة جنوب إفريقية تتفوق بأريحية تامة على رونالدو (فيديو)

تفوقت العداءة الجنوب إفريقية الشهيرة، كاستر سيمينيا، بكل سهولة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تحدي أكبر عدد من تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

وتمكنت حاملة الذهبية الأولمبية مرتين في سباق 800 متر (2012 و2016)، وبطلة العالم ثلاث مرات (2009، 2011، 2017)، من القيام بالتمرين 176 مرة خلال 45 ثانية، متجاوزة رونالدو، الذي كرر التمرين 142 مرة في نفس المدة الزمنية.

ونشرت سيمينيا عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، فيديو خلال تنفيذها التحدي وكتبت: "مرحبا شباب! شكرا رونالدو على هذا التحدي، لقد نجحت أنا في القيام بالتمرين 176 مرة خلال 45 ثانية".

وكان رونالدو قد أطلق التحدي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحفيز متابعيه على ممارسة الرياضة في منازلهم والتزام الحجر الصحي.

المصدر: sportbox.ru