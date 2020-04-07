رئيس الزمالك يحسم موقفه من الدوري المصري

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بشأن مصير الدوري المصري الممتاز، الذي تم تأجيله للمرة الثانية، حتى منتصف أبريل الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك، مساء الاثنين: "بالنسبة لي الدوري انتهى، وإذا استمر بعد منتصف الشهر الجاري، سنفلس بسبب المبالغ المالية المطلوبة، وبالتالي الإلغاء هو الأفضل".

وتابع: "أقول للجنة اتحاد الكرة، أنا لا أخاف ويدي ليست مرتعشة، وإذا لم تحدد اللجنة مصير الدوري في 14 من الشهر الجاري، سأعتبره ملغيا، وسأبلغ اللاعبين بذلك".

وأكد أنه لا يسيء لرموز الزمالك بل على العكس يكرمهم وأطلق أسماءهم على منشآت داخل القلعة البيضاء.

وعن مستحقات اللاعبين، قال: "لا أحتاج درسا في اللوائح والقوانين من الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح". وأردف: "رأي فضل الله بأحقية اللاعبين في الحصول على كامل مستحقاتهم غير سليم، وعلى أقل تقدير يجب خصم نسبة المشاركة وفقًا للوائح".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"