المراهنات تجبر فريقين للعب سرا

كشفت صحيفة "سبورتبلادت" السويدية، اليوم الأحد، أن فريقين محليين للهواة، اضطرا لإقامة مباراة ودية لكرة القدم سرا، وذلك بعد إلغائها بسبب مخاوف من تلاعب شركات المراهنات بنتيجتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن 150 شركة شركة مراهنات حول العالم عرضت المباراة للمراهنين في غياب رياضات أخرى، بسبب جائحة كورونا.

ومع عدم فرض العزل الشامل في السويد، رغم تفشي فيروس كورونا، كان فريقا إسكيلستونا المنافس في الدرجة السابعة وناشولتا شويف فريق الدرجة الثامنة، يستعدان لخوض مباراة ودية، يوم الاثنين الماضي، لكن الاهتمام المتزايد من قبل المراهنين وشركات المراهنات حول العالم ومحاولة التحكم في نتيجة المباراة تسبب في إلغائها.

وقال إميل شالين- إريكسون مهاجم ناشولتا: "أشخاص من دول أخرى اتصلوا وكانوا يريدون التأثير على النتيجة، لم أر مثل هذا الأمر من قبل، لكن الوضع مثل أي شيء آخر في ظل فيروس كورونا، هذه الأوضاع لا يمكن توقعها".

وطلب ناشولتا صاحب الملعب النصيحة من سفينسكا سبل، وهي شركة المراهنات المحلية التابعة للحكومة، والتي أبلغته بأن 150 شركة مراهنات على الأقل حول العالم عرضت المباراة على المراهنين.

وقال دان كورنين مسؤول وحدة النزاهة الخاصة بالرياضة في سفينسكا سبل، للصحيفة: "عندما يكون هناك ما بين 100 و200 شركة مراهنات تريد تسويق مباراة، فيمكن احتساب مبلغ صغير من المال لكل شركة، وبرغم ذلك فالإجمالي سيكون مبلغا كبيرا، هذا مبلغ كبير للغاية من المال".

وقرر الفريقان تغيير موعد المباراة إلى السبت التالي، ومن أجل منع المراهنين من معرفة ذلك، تم إبلاغ اللاعبين سرا، ولم يعلن عن المباراة أو تفاصيلها في موقع "فيسبوك" أو شبكة الإنترنت.

وفاز إسكيلستونا على صاحب الأرض ناشولتا شويف (6-3) أمام عدد قليل من المشجعين وأحرز شالين إريكسون هدفين لناشولتا.

المصدر: وكالات