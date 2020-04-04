أنباء سارة لجماهير برشلونة

كشفت صحيفة "دياريو سبورت" عن موعد عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة مع فريقه برشلونة، بعد غيابه منذ يوم 27 نوفمبر الماضي بداعي الإصابة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ديمبيلي سيتعافى بشكل كامل من الإصابة بحلول شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوري الإسباني وإمكانية استئناف المنافسات في منتصف يونيو، فإنه من المحتمل جدا أن يشارك ديمبيلي مع فريقه في المباريات الحاسمة من مسابقة "الليغا".

ونقلت "دياريو سبورت" عن مصدر مقرب من ديمبيلي، قوله إن عملية تعافي اللاعب الفرنسي تسير كما هو مخطط لها.

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ويشار إلى أن برشلونة لن يتسرع في الاعتماد على لاعبه الفرنسي حتى لا تتجدد إصابته.

وكان ديمبيلي البالغ 22 عاما، قد خاض آخر مباراة له مع برشلونة في 27 نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يضطر في شهر فبراير الماضي، للخضوع لعملية جراحية، لعلاج تمزق في أوتار ركبته اليمنى.

المصدر: sports.ru