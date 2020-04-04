نيمار ينضم لقائمة النجوم المتبرعين بالملايين

تبرع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ5 ملايين ريال برازيلي (نحو مليون دولار أمريكي) لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده، بحسب ما كشفت عنه قناة "أس بي تي" المحلية.

وسيسدد جزء من هذا المبلغ إلى "يونيسيف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، ويذهب الباقي إلى صندوق تضامن أنشأه صديق المهاجم، المقدم التلفزيوني الشهير، لوسيانو هوك.

وكان هوك، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية البرازيلية، أعلن أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمع 1.5 مليون ريال (نحو 300 ألف دولار أمريكي) لصالح سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، خصوصا المعرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذا نيمار البالغ 28 عاما حذو زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم الشاب، كيليان مبابي، الذي تبرع بمبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة "آبي بيار".

Neymar donates $1M to fight coronavirushttps://t.co/CMjxy0vQiC — Hindustan Times (@HindustanTimes) April 4, 2020

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وعاد نيمار إلى بلاده البرازيل بعد تعليق البطولات في أوروبا بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، وأقام في فيلا مترفة في منتجع مانغاراتيبا البحري بالقرب من ريو، حيث أمضى أشهر طويلة خلال فترة تعافيه من إصابات شديدة في قدمه خلال السنوات الاخيرة.

وتم توجيه الانتقادات الأسبوع الماضي لانتشار صور له مع أصدقائه يمارس الكرة الشاطئية، فيما تطبق في البرازيل قواعد صارمة للحجر المنزلي.

لكن محيطه أكد أن اللاعب لم يستقبل "أية زيارة" وكان في حجر منزلي "معزولا تماما" إلى جانب أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.

وكان عدد من نجوم كرة القدم قد تبرع للأسباب عينها، أبرزهم الارجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر:"أ ف ب"