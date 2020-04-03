في مثل هذا اليوم أمسك زيدان بـ"صلعته" اندهاشا بفن رونالدو (فيديو)

في مثل هذا اليوم، الثالث من أبريل لعام 2018، أذهل كريستيانو رونالدو العالم، بتسجيله لهدف خرافي خلال مباراة جمعت فريقه السابق ريال مدريد بفريقه الحالي يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم البرتغالي خلال تلك المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد (3-0)، هدفين أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة جزاء نادي "اليوفي"، وسددها بضربة مقصية رائعة وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

ولم تقو جماهير يوفنتوس حينها على تحمل جمال وروعة ذاك الهدف، فوقفت بكل روح رياضية وصفقت احتراما وتقديرا لإبداع رونالدو.

أما مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، فقد بدا منذهلا من الطريقة التي سجل بها رونالدو، حيث وضع يده فوق "صلعته" متعجبا وغير مصدق لما شاهده.

🤯🤯🤯 @Cristiano Ronaldo #OTD in 2018...



✅ Scores one of the greatest goals in competition history

✅ 1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadridenpic.twitter.com/wLIk8UGfCp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020

والمثير أن جماهير الريال ربما تقول الآن في نفسها "ليت رونالدو لم يسجل ذلك الهدف"، فبسببه تولدت لدى إدارة "السيدة العجوز" رغبة جامحة في ضم النجم البرتغالي، وهو ما تحقق فعلا صيف العام 2018.

المصدر: RT