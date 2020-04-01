عصابة مقنعة تقتحم منزل كول وتسرق مجوهرات غالية الثمن من قصره

تعرض منزل اللاعب الإنجليزي الدولي السابق أشلي كول مدافع تشيلسي وأرسنال سابقا، لسطو مسلح من قبل عصابة مقنعة، اعتدت عليه وسرقت العديد من المحتويات الثمينة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن حدوث الواقعة في شهر يناير الماضي، مع استمرار التحقيقات حول هذه القضية حتى الآن للبحث عن هذه العصابة.

وأوضحت أن مجموعة من أشخاص مقنعين اقتحموا منزل كول، وقاموا بسرقة بعض المجوهرات باهظة الثمن، وهناك أنباء غير مؤكدة حول قيامهم بربطه وتهديده بالقتل.

وقال مصدر في تصريحات نقلتها صحفية "ميرور": "كانت تجربة مرعبة، بدا اللصوص محترفين للغاية، وعرفوا بالضبط ما يفعلونه، يجب أن يكونوا قد استهدفوا أشلي تحديدا، وقاموا بمعاينة المكان مسبقا".

وقامت الشرطة باستجواب جيران أشلي كول فيما يتعلق بعملية السطو، حيث قال أحدهم في تصريحات لصحيفة "ميرور": "يبدو أن الشرطة تأخذ الأمر على محمل الجد، ونحن نعيش على حافة الهاوية منذ تلك الواقعة".

وأضاف: "الشرطة لم تذكر اسم أشلي كول حين استجوبونا، لكن الجميع هنا يعرف أن منزله كان المستهدف، لابد أن الأمر كان مرعبا".

وأوضح جار آخر: "لقد حدث ذلك منذ فترة، وبدا أن الشرطة تريد إبقاء الحادث سرا، طلبوا منا ألا نتحدث".

وتابع: "لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لأن كول شخصية بارزة، أو لأنهم كانوا قلقين من أن تعود العصابة وتضرب من جديد".

بينما أصدرت شرطة منطقة ساري بيانا مقتضبا جاء فيه: "لا يزال التحقيق جاريا بعد عملية سطو مسلح يوم 21 يناير".

وأضاف: "اقتحم اللصوص العقار من البوابة الخلفية، في حوالي الساعة 9:45 مساء، وقام المشتبه بهم بتفتيش العقار قبل الهروب بكمية من المجوهرات".

واختتم بيان الشرطة: "تم وصف اللصوص بارتداء ملابس مموهة وقفازات وأقنعة، التحقيق لا يزال جاريا".

يذكر أن آشبي كول (39 عاما) اعتزل كرة القدم العام الماضي، بعد أن خاض آخر تجربة في مسيرته الاحترافية مع فريق ديربي كاونتي.

المصدر: وكالات