إصابة لاعب التنس ماكنرو بفيروس كورونا

أعلن باتريك ماكنرو، قائد منتخب الولايات المتحدة السابق الفائز بلقب كأس ديفيس للتنس عام 2007، أمس الثلاثاء، أن نتائج الفحوصات التي أجراها لفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وقال ماكنرو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه تم فحصه في منشأة بضواحي نيويورك تفشى فيها فيروس "كوفيد-19" بشكل واسع النطاق.

وأضاف ماكنرو (53 عاما): "شعرت ببعض الأعراض الطفيفة قبل 10 أو 11 يوما. لقد جاء اختباري إيجابيا. لقد حصلت عليه هذا الصباح (...) إنها الأخبار السيئة. الخبر السار هو أنني أشعر أنني بخير لقد زالت الأعراض وأنا بخير بنسبة 100 بالمئة".

وتوجه ماكنرو بالشكر لكل من تمنى له السلامة، حيث قال: "لقد تأثرت كثيرا بجميع رسائل الدعم".

So so touched by ALL the messages of support.



Truly Truly 🙏🙏🙏❤️❤️❤️. — Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) March 31, 2020

وتوج ماكنرو بالعديد من الألقاب خلال مسيرته منها، نيله لقب فردي رابطة محترفي التنس عام 1995 في سيدني، ولقب الزوجي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) مع مواطنه جيم غراب عام 1989، كما كان قائدا لمنتخب بلاده في كأس ديفيس عام 2007 عندما فاز في المباراة النهائية على روسيا 4-1 في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

يذكر أن باتريك، هو الأخ الأصغر لجون ماكنرو حامل سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات