ميسي يختار أفضل 15 موهبة شابة في العالم

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لكرة القدم، عن قائمة تضم أفضل 15 لاعبا شابا على مستوى العالم، وأبدى رأيه الشخصي في كل منهم.

وقام ميسي بالتعاون مع مسؤولي موقع "uk.topps"، والمتخصص في تبادل بطاقات اللاعبين الخاصة بألعاب كرة القدم، وذلك ضمن حملة إعلانية يشارك فيها النجم الأرجنتيني، باختيار 15 بطاقة لأفضل المواهب الشابة في العالم، وتحدث "البرغوث" عنهم وأبدى رأيه فيهم، والتي جاءت كالتالي وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية:

- الإنجليزي ترينت ألكساندر-أرنولد (ليفربول): "قلب دفاع يخطف الأنظار وهو يتحرك إلى الأمام، وهذا هو المستقبل".

- الأمريكي كريستيان بوليسيتش (تشيلسي): "يتمتع بتوازن ورشاقة رائعين".

- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي): "وأنت تشاهده يلعب تشعر بأن لديه القدرات التي تؤهله لكي يكون في قائمة الأفضل".

- فيل فودن (مانشستر سيتي): "سيصنع أشياء مذهلة في لعبة كرة القدم".

- جادون سانتشو(بوروسيا دورتموند): "لديه قدرات مبهرة في المراوغة والمرور من المدافعين".

- الصربي لوكا يوفيتش (ريال مدريد): "لاعب ساحر يجعل المستحيل ممكنا".

- الألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن): "تعامله مع الكرة أمام مرمى الخصم رائع جدا بالنسبة للاعب صغير".

- البرازيلي إيدر ميليتاو (ريال مدريد): "موهبة استثنائية ومنافس شرس".

- الفرنسي عثمان ديمبلي (برشلونة): "سرعته مخيفة في التدريبات".

- الفرنسي حسام عوار (ليون): "يتسم دائما بهدوء مع الكرة، ولديه قدرات فنية ممتازة".

- الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة): "واحد من أفضل من يجيد تمرير الكرات من الذين رأيتهم في هذه المرحلة السنية".

- البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد): "واحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم الآن".

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): "سريع جدا ويستطيع إنهاء الهجمة، إنه خطير جدا".

- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ): "موهبة عظيمة في مركز الظهير ويجيد صناعة الأهداف".

- الفرنسي بنيامين بافارد (بايرن ميونخ): "مدافع يمكنه التعامل مع الكرة بشكل جيد ويستطيع الهجوم أيضا".

المصدر: وكالات