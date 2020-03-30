رونالدو يوجه رسالة لأبطال معركة كورونا

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة توعية لمشجعيه دعاهم فيها للبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومساعدة موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح.

وقال رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنها لحظة صعبة على العالم أجمع، دعونا نكون شاكرين للأمور التي تهم صحتنا وعائلاتنا".

وأضاف "ابقوا في المنزل ودعونا نساعد موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح".

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد ذكرت في وقت سابق أن رونالدو وزملاءه قبلوا بتخفيض رواتبهم من أجل مساعدة النادي في هذا الظرف الصعب.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelivespic.twitter.com/lVEBu5vbqW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020

كما شرع نجوم اليوفي إلى مساعدة عمال النادي والملعب، الذين انقطعت رواتبهم في ظل توقف المباريات.

ويتواجد رونالدو حاليا في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأسه، وخضع لعزل ذاتي، بعد أن تأكد إصابة زميله الإيطالي دانييلي رواني بالفيروس الخطير، وفيما بعد أعلن عن إصابة لاعبي يوفنتوس الفرنسي بلايز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا أيضا.

المصدر: وكالات