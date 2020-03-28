لوكاشينكو: الهوكي أفضل علاج من الفيروسات (فيديو)

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، أن الرياضة وخاصة الهوكي على الجليد هي أفضل علاج من الفيروسات.

وجاء تصريح لوكاشينكو بعد مشاركته كلاعب في مباراة هوكي ضمن النسخة الـ13 من البطولة الودية (جائزة النادي الرئاسي)، والتي قاد فريقه فيها للفوز بنتيجة 12-3 في نصف النهائي والتأهل إلى النهائي.

وبعد المباراة سألت صحفية في قناة "ОНТ" البيلاروسية، لوكاشينكو: "كما هو ظاهر، لا يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد على نشاطاتكم أجندة أعمالكم".

فأجابها: "أن تموت شامخا أفضل من أن تعيش راكعا".

وأضاف: "لا توجد فيروسات هنا على الجليد، إنها ثلاجة... الرياضة وخصوصا الهوكي على الجليد هو أفضل علاج من الفيروسات".

المصدر: تاس