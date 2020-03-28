فيروس كورونا يكشف معدن رونالدو

أصبح انتشار جائحة فيروس كورونا، الحدث الأبرز حول العالم راهنا، وغدت المرحلة الحالية الوقت المناسب للتآزر والتضافر، والعمل كتفا بكتف للتصدي لتفشي الفيروس القاتل.

وهذا ما طبقه حرفيا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي كشف عن معدنه الأصيل، بتبرعه بنحو مليون يورو من أجل شرء الأجهزة اللازمة لعلاج المصابين بالفيروس.

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🔸#CR7 dice sì. #Agnelli stop al Fair Play Uefa

🔸#Juve, taglio degli stipendi

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وبالإضافة إلى هذه المساعدة، فإن رونالدو قام ببادرة رائعة تجاه فريقه يوفنتوس، حيث وافق على تخفيض راتبه، وذلك في ظل توقف منافسات الدوري الإيطالي ودخول جل اللاعبين في عزلة طوعية أو في إجازة.

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ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو عقد اجتماعا مع الثنائي جورجيو كيليني وجيانلويجي بوفون، قائدي يوفنتوس، واتفق الثلاثي على تخفيض رواتبهم ورواتب باقي زملائهم، من أجل تخفيف العبء عن اليوفي، الذي سيعاني لا محالة من أزمة مالية بسبب توقف المباريات وقلة الموارد.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن رونالدو سيتخلى بموجب الاتفاق، عن 4 ملايين يورو تقريبا من راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا.

وكانت إيطاليا أوقفت في وقت سابق من مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19"، ولكن مع تحول البلاد تدريجا إلى أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل أكثر من ثمانية آلاف وفاة معلنة، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.

المصدر: وكالات