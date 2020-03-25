كاكا يدعم مالديني ويغني نشيد ميلان مع مغنية إيطالية (فيديو)

أرسل نجم ميلان السابق البرازيلي ريكاردو كاكا دعمه لإيطاليا ولأسرة أسطورة "الروسونيري" باولو مالديني المصاب بفيروس كورونا، وتحدث كيف تتعامل بلاده مع جائحة فيروس كورونا.

وبدأ كاكا البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع المغنية الإيطالية الحائزة على جائزة غرامي لورا بوسيني وتحدث عن المعركة ضد فيروس كورونا التي تواجهها البرازيل حاليا.

وقال النجم البرازيلي: "أخرج فقط عند اللزوم، جميعنا في المنزل ضمن الحجر الصحي لمدة 8 أيام هنا في ساو باولو إنه أمر إلزامي للجميع".

وأعلن نادي ميلان الأحد عن إصابة مديره التقني وأسطورته باولو مالديني وابنه دانييل بفيروس كوفيد-19، وأرسل كاكا رسالة دعم إلى زميله السابق، بقوله: "فورزا ميلان دائما وفورزا باولو، لقد تحدثت معه، إنه بخير وهو أفضل، وكذلك ابنه إنه قائد عظيم، نحن دائما معك".

وحول الوضع في إيطاليا، أضاف اللاعب المعتزل البالغ 37 عاما: "هذه أوقات مؤلمة وصعبة حقا، ولكن لدينا أمل وثقة في أن تمر هذه الأوقات السيئة، ستظل إيطاليا دائما بلدا جميلا، نحن دائما معك، عناق كبير أخيرا، انضم الزوجان معا لغناء نشيد ميلانو".

ونشر كاكا على صفحته في "إنستغرام" تحدي "تنطيط المحارم"، الخاص به لينضم إلى كوكبة مشاهير كرة القدم الذين أدوا التحدي بدورهم.

إقرأ المزيد

ويعد كاكا آخر لاعب برازيلي ينال جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب في العالم)، وذلك عام 2007، قبل أن يسيطر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة منذ عام 2008.

وبرز كاكا مع فريق ميلان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لفريق ريال مدريد الإسباني ثم عاد لميلان مجددا وبعدها انتقل للعب في الدوري الأمريكي، حيث اختتم مسيرته الكروية الحافلة كلاعب عن عمر 35 عاما.

المصدر: sempremilan